Blogija kattis oma pooleaastase poja tätoveeringutega ning ägab kriitikatulva käes

Blogija otsustas tutvustada oma lapsele tätoveeringuid kui kunstivormi ja kaunistas lapse kõhu, selja, jalad ja käed erinevate joonistega. Hoolimata asjaolust, et tätoveeringud ei ole püsivad, on ema veebis meeletult palju negatiivset tagasisidet saanud. Näiteks on teda nimetatud kordduvalt halvaks emaks. «See haavab mu tundeid, sest ma ei arva, et olen halb. On rumal defineerida lapse elu ja minu vanemlikke oskuseid 30-sekundilisest videost sotsiaalmeedias,» tunnistab Morris.