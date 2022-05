Kui seedeosakond on üle koormatud, on ikka toidust abi. Kõik on kuulnud, et tass kohvi paneb WC-sse kiirustama ja igapäevane kiiviga maiustamine aitab tihem häda number kaht poetada. Ent banaanide puhul on asi ebaselge. Siin on ülevaade viimastest uuringutest nende kõverate kollaste puuviljade mõju kohta seedimisele.