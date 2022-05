Kahe emaka ja vagiinaga sündinud naine: kõigist neist emakatest valis mu laps hoopis...

Belli sõnul on tal kaks emakakaela ja kaks eraldi vagiinat. Ta selgitas, et kahekordsete reproduktiivorganitega läbib ta kõiki samu asju nagu teised naised, sealhulgas menstruatsioon. Tavaliselt toimub mõlema emaka igakuine verejooks samaaegselt ja Lynn on sunnitud kasutama kaht tampooni korraga, kuid mõnikord on see erinevatel aegadel. «Esimestel päevadel olen ma lihtsalt voodihaige ja valudes. Ma kardan seda kuu aega nii väga,» tunnistas ta oma ränka piina.