Ekspert hoiatab: sel põhjusel ei tohiks pesu kuivatada toas

Märja pesu niiskus võib põhjustada kodus hallitust, mis on ohtlik tervisele ja sunnib suuri summasid kulutama remondi jaoks. Hoonetes on hallituse põhjuseks tavaliselt ventilatsiooni puudumine ja suurenenud õhuniiskus. Nii võib tekkida allergia, kroonilised külmetushaigused, nahaärritus ning süvenenud astma ja ekseem.

Iseäranis ohtlik on märgade riiete kuivatamine talveperioodil, mil toas on nii või naa tavapärasest rohkem märgi rõivaid. Riideid tuleks võimaluse korral kuivatada kas värske õhu käes õues, rõdul või pesukuivatis. Kui need mugavused puuduvad, tuleb jälgida, et ruumis oleks piisavalt hea ventilatsioonisüsteem ning et riiete kogus ei oleks ülemäära suur.