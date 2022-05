Emadepäev on aasta üks kõige erilisem päev!

Muidugi võiks tegelikult iga päev emadepäev olla, sest meie emad on meie jaoks iga päev olemas. Kuid mõnikord võetakse emasid iseenesestmõistetavana ning unustatakse neid hoole, armastuse ja kõige tehtu eest tänada. Sellepärast on emadepäev ideaalne päev, et näidata üles armastust ja tunnustust erilisel viisil.