Klipis on teda näha haiglavoodis lamamas, nägu kontuuritud. Järgmises kaadris paljastab ta glamuurselt meigitud näo – muu hulgas kandis ta sädelevaid lauvärve ja punast huulepulka. Postitust on vaadatud üle 410 000 korra ja see on saanud hulga kommentaare: