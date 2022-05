Sõbrad võivad sulle soovitada, et ole lahe, kuid see võib viia südamevaluni. Potentsiaalsele partnerile oma soovidest rääkimine on ainus viis teada saada, kas te sobite omavahel ka pikemas perspektiivis. Inimesed kipuvad oma kavatsusi varjama, sest nad kardavad uut partnerit ära ehmatada. Aga kui sa midagi tahad, ütle see varakult välja – sa ei saa peletada eemale kedagi, kes tahab samu asju, mida sina.