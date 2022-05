Tänapäeva moehuviline on teadlikum tarbija kui eales varem – selle asemel, et osta endale hulk riideid, mis jäävad kappi seisma, eelistab ta vähem rõivaesemeid, kui see-eest on need ajatud ja omavahel sobivad. Allpool on välja toodud 11 eset, mis muudavad riietumise soojematel kuudel lihtsamaks.