EI MINGIT BEEŽI! ⟩ Nipp, kuidas muuta oma rinnahoidjad taas säravalt valgeks

Igal naisel on vähemalt üks valge rinnahoidja. Kuna valged rinnahoidjad võivad aja jooksul tuhmuda, ei raatsi just kuigi paljud naised neid igapäevaselt kanda. Mida teha, et valgeid rinnahoidjaid ei peaks vaid erilisteks puhkudeks hoidma ja need oleksid alati säravvalged?