VIDEO ⟩ See ripsmetušši tehnika muudab näo nooremaks ja saledamaks: proovi ise!

Ilublogijad tulevad välja aina hämmastavamate viisidega, kuidas meik veelgi suurejoonelisemaks ning näojooned väljendusrikkamaks muuta. Tundub, et kosmeetika abil saab oma nägu täielikult muuta.

Tuleb tunnistada, et mõned blogijate iluhäkid on üsna keerulised. Kuid alloleva näo noorendamise tehnikaga ripsmetušši abil saab kindlasti igaüks hakkama.

Tavaliselt värvime oma ripsmed täielikult, püüdes ripsmetuššiga katta absoluutselt iga ripsmekarva. Seetõttu paistavad silmad suuremad. Kui aga keskenduda ainult silma välisnurgale, on efekt hoopis teistsugune. Silmade kuju muutub piklikumaks ja justkui kõrgemaks.

Meigi abil näo tõstmine jätab elegantsema ja värskema mulje. Oluline on mitte üle pingutada ja kasutada seda nippi nii, et see harmoneeruks sinu välimusega, soovitab Cosmopolitan.