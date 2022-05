HULLUNUD SÕDURID ⟩ Mis toimub ründajate peas, kuhu kaob inimlikkus ja vastutus oma tegude eest?

Paljud meeleavaldajad on üle kogu maailma Venemaa saatkondade ees plakatite ja Ukraina lippudega sõja vastu protestinud. Siin pildil on naine Türgi Vene saatkonna ees.

Ukraina rindeuudised meenutavad üha enam õudusunenägu – vägistatud lapsed ja vanaemad, kohutavad piinamised. Hiljuti ehmatas avalikkust teade sellest, et agressori väed on halastamatu tsiviilisikute tapmise kõrval relvad hoopis üksteise vastu suunanud. Kas täie mõistuse juures inimene tõesti teeb selliseid asju? Huvitavalt mõtestab protsessi lahti Nobeli preemiaga tunnustatud William Golding oma tuntuimas teoses «Kärbeste jumal», mille pealkirjast on saanud ülemaailmselt mõistetav sümbol.