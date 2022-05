See võib tulla üllatusena, kuid liiga palju kiudaineid võib tegelikult kõhukinnisust tekitada. See on vastupidine sellele, mida paljud inimesed ootavad, sest ka siis võib tekkida kõhukinnisus, kui sa ei saa piisavalt kiudaineid! Lahustuvad kiudained suuremas koguses võivad kõhu kinni panna, eriti kui ei joo piisavalt vett. Kiudained ja vesi töötavad koos, et suurendada väljaheite mahtu ja liigutada seda seedetraktis. Ilma veeta moodustub väljaheide küll, kuid see liigub raskesti.