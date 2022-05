TEE HEAD ⟩ 5 Ukraina moebrändi, mida ostes toetad sõjas kannatajaid

Cosmopolitan pani kokku väikese nimekirja moebrändidest, kelle tööd rasketel aegadelt kaugelt toetada saad.

1. Aisenberg Denim

Värvilised konteinerid, sätendavad valged jahid, tööstuslik võlu, kriiskavad kajakad ja sügavsinine vesi - just selline on Ukraina sadamalinn Odessa. 2016. aastal asutatud moebränd on inspireeritud just sellest Ukraina linnast.

Sõja eest Saksamaale põgenenud moebrändi omanik ütles: «Praegu töötan kaugtööl, kuid samas üritan oma riiki nii hästi kui võimalik toetada. Annetasime eelmise hooaja riideid. Annetame ka 30 protsenti oma sissetulekust Ukraina armeele.»

2. Vika Adamskaya

Ukraina pagulastele ja kõikidele inimestele, kes soovivad toetust ja austust avaldada, on bränd välja andnud kollektsiooni «Sündinud Ukrainas». Armsalt kujundatud rahu-, tuvi- ja südamesümbolid kollastel ja sinistel pulloveridel, dressipluusidel, kardiganidel, T-särkidel, sokkidel ja pesapallimütsidel tõmbavad kõikide pilke. Moebränd annetab osa tulust vabatahtlikule organisatsioonile «Peace for Kharkiv», linnale, kus bränd asutati.

«Kollektsiooni põhivärvid – sinine ja kollane – paistavad hästi silma ning kannavad edasi sõnumit: oleme Ukrainast ja pole vahet, mis riigis me parasjagu viibime,» ütleb asutaja Vika Adamskaya.

3. Vorozhbyt & Zemskova

Disainiduo Vorozhbyt & Zemskova on viimase kahe aastakümne jooksul endale Ukrainas tublisti nime teinud. Bränd püüab teadlikult kombineerida ajatut klassikat julgemate linnalike stiilidega.

Disainer Olena Vorozhbyt teatab: «Sõja kolmandal päeval saime kokku ja hakkasime sukkmaske õmblema. See polnud raske, sest olime seda tüüpi aksessuaarid juba oma viimasesse kollektsiooni integreerinud. Muidugi olid need moekamad, aga siiski: kujundasime need natuke ümber ja alustasime kohe saritootmisega.»

«Me pole oma kodulinnast lahkunud, seega toimub kogu tootmine endiselt Kiievis ja suurem osa meie meeskonnast jätkab tööd tehases, et meie riiki toetada,» lisab kolleeg Tetyana Zemskova.

4. Darja Donezz

Darja Donezzi filigraanne looming on loodud naistele, kes armastavad romantilist välimust. Sest just seda disaineri naiselikud kleidid ja muinasjutulised kostüümid on.

«Enne sõda olime stuudio, kus töötasime individuaalselt klientidega, kuid nüüd on see võimatuks muutunud. Meeleolu, tunded, emotsioonid on lihtsalt puudu. Kolisin oma laste turvalisuse huvides Portugali Lissaboni, kuid tahaksin võimalikult kiiresti koju naasta. Kogu mu meeskond on praegu üle maailma laiali, kuid teeme koostööd rahvusvahelisel turul. Mood võidab alati,» ütleb brändi asutaja Darja Donezz.

5. L.A.B. by Ternovskaja

Kahe õe Olga ja Anastasia asutatud perebränd peegeldab puhtaid lõikeid ja lihtsat elegansi. Jätkusuutliku brändi lühend L.A.B. tähendab Live and Believe (tõlkes - ela ja usu) ning see peegeldab brändi filosoofiat ja ka suhtumist käimasolevasse sõtta.