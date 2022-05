NAISTEJUTUD ⟩ Kuriteod, mida hea inimese maski taga tehakse: «Kes teisi hävitab, see varjab oma argust»

Jah, me kardame ja soovime oma nahka hoida...

Aga just see on kütus, mis võimaldab väikesel kurjusel kasvada suureks. Vaatame elu halastamatuid õppetunde eneseohverdajatele ning mõtestame ümber, mida hea olemine tänases muutunud maailmas tähendab. Saates jagab oma sügavaid taipamisi Postimees Naise astroloog Margit Korbe. Saatejuht on Kristina Herodes.

Konflikt näitab võimalust areneda

Kui püüame igal eluhetkel olla üdini head ja valgustunud, võib see tähendada seda, et oleme väga vilunud valetajad. Sest keegi ei saa olla ainult ühe poolega münt ning oleks lausa ülekohtune seda nõuda. Miks me nii hirmsasti soovime konflikte vältida ega näe seda, mida need meile tegelikult näitavad?

«Need on potentsiaalsed kasvukohad meie kõigi jaoks,» rõhutab Margit Korbe. «Kui tõeliselt silmitsi seista sellega, mida teisel poolel vastu näidata on, võib see olla tohutu arengu koht. Kuid Eesti ühiskonnas see ei ole alati lubatud.» Kui keegi valgustab meie tumedast poolest pärit omadust, oleks tark selle eest tänulik olla ja uurida, kus on selle juured. Tavalisem käitumine on aga asuda ebakindluse ja hirmu tõukel ennast kaitsma. Rünnata sõnumitoojat, võimalusel ta lausa hävitada. Teha kõik, et keegi teada ei saaks, et meil on selline kehvem pale.

Margit Korbe ütleb: «Tee põrgusse on sillutatud heade kavatsustega.» Ka halvad inimesed usuvad ise, et on head. Kuid püüdega hea olla võib kogemata palju halba teha. Foto: Konstantin Sednev

Eksiarusaamad headusest

Headuse kohta on levinud hulk väärarusaamu, mis pole headuse endaga mitte kuidagi seotud. Inimesel on õigus enda visioonile, isiklikule tahtele ja piiride seadmisele. See tähendab, et ta ei ole ega saagi olla kõigega nõus. Aga kust siis on pärit see hea inimese moonutatud kujutis, mis tegelikult kujutab hoopis alluvat, hirmul ja maha surutud inimest? Kasvatusest.

«Tunnen, et olen mingitel olulistel teelahkmetel elus teinud täiesti hästi selgelt valesid valikuid,» tunnistab Kristinka. «Ja mitte sellepärast, et sisetunne oleks seda öelnud.» Põhjus oli hoopis selles, et mõistus käskis käituda nagu «hea inimene». Tee nii! Muidu sind hüljatakse ja teenid hukkamõistu. Millised siis on need sagedased kõvakettale sööbinud arusaamad heast inimesest, millel tegeliku eluga polegi erilist seost?

Halvavad õpetused:

Hea inimene ei lasku konflikti.

Hea inimene ei vihasta ega näita oma viha.

Hea inimene ei tohi valida vastuseisu teed.