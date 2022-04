Näpunäiteid keskajast: kuidas jätta tänapäeval adekvaatse rüütli muljet

Muidugi ei anna ükski viienda põlvkonna feminist sulle seda andeks. Samuti ei tohiks te tüdruku eest otsust teha, kui olete mõlemile hästi tuttavas kohvikus. Aga kui olete kutsunud ta mõnda eksootilisse kohta ja näete teda häbelikult seintele kinnitatud koljusid ja akende ees rippuvaid nõgesevihtasid vahtimas, võtke menüü enda hoole alla. Näete ise, et neiu on tänulik, et teda kahtluste põllepaeltesse takerdumisest päästisite. Kui need pelmeenidega täidetud kaheksajalad või pandakotletid lauda jõuavad, ei pruugi ta enam sama õnnelik olla, aga mis teha. See on juba järgmine situatsioon.