PEREVÄGIVALD ⟩ Mis juhtub, kui lapsevanem keerab lapse teise vanema vastu üles?

Ühel juhul survestatakse last luurama väärkoheldud vanema järele või hoitakse viimast kontrolli all ähvardusega, et ta ei näe enam last kunagi, kui suhte lõpetab.

Teine viis, kuidas vanem võib last relvana kasutada, on tema teise vanema vastu üles keeramine. Sellisel juhul paneb väärkohtleja lapse uskuma, et teine vanem ei ole teda kunagi armastanud, on ta hüljanud või ohtlik. Sel viisil moonutab väärkohtleja lapse reaalsust, veendes teda isegi selles, et hoopis väärkohtleja on ohver.