Armeeroheeline on «uus must», mida maailm kannab Ukraina toetuseks.

Khakitoonis rõivad on praktiline valik – neid riideid pole väljanägemise pärast kunagi vaja pesta!

Venemaa sissetungi järel Ukrainasse on paljud riigipead hakanud eelistama funktsionaalset riietust.

Midagi on maailmas tõepoolest teisiti. Suur osa moekaubandusest oleks justkui kaitsevärvi varjevõrguga kaetud. Sedavõrd domineeriv on militaarne stiil ja khakitoon moepildis. Soodsast tänavamoest hirmkallite luksusbrändideni – kõik pakuvad korraga midagi militaarset. Miks ihaldavad inimesed end korraga kõik sõdurina tunda?

Meie aja kangelased

Igal ajal omad moeikoonid. Kunagi olid need filmidiivad, siis supermodellid ja popmuusikud. Äsja leiti eeskuju sotsiaalmeedia tähekestelt, kes võisid olla mõni tänav eemal elavad naabriplikad, kes peale selfide suurt midagi ei teinudki. Aina suvalisem inimene võis olla kangelane, selleks polnud vaja midagi erilist korda saata. Kangelase mõiste aina devalveerus...

Kuni korraga kärgatas sõda ja tulid tõelised kangelased. Nad ei kekuta, nad seisavad silmitsi surmaga. Selline eeskuju mõjub meile traumana, kuid raputab ka väärtushinnangud, mis pikka aega kes teab kuhu kreeni oli kaldunud, taas paika. Suurim kangelane maailma silmis on Ukraina president Volodõmõr Oleksandrovõtš Zelenskõi. Ja tema järgi joondub ka mood.

Ksenia Vassiljeva Limonist avaldab oma riietusega toetust neile, kes oma kodumaad kaitsma peavad. Võta ka sina osa fotokonkurssist! FOTO: Foto: Kristina Herodes

FOTOKONKURSS: EESTI MOEARMEE Toeta ka sina Ukraina kangelasi! Kanna midagi khakitoonis või militaarses stiilis, tee endast pilt ja saada see aadressil naine@postimees.ee Pildi võib teha ka oma sõbrast, lapsest, perest, sõpruskonnast. Pilte sotsiaalmeedias jagades kasuta teemaviited #eestimoearmee #postimeesnaine Kogu Eesti moearmee koondame galeriisse, mille leiab püsivalt portaalist Postimees Naine – naine.postimees.ee. Parimatele väärtuslikud moeauhinnad, lisaks loosiauhinnad kõigile!

Üha enam näeb seltskonnas tundliku närviga loovhingi, kes selget moesõnumit kannavad – fotograaf Jaanar Nikkertabab moebiiti. Foto: Erlend Štaub

Suurim kangelane maailma silmis on Ukraina president Volodõmõr Oleksandrovõtš Zelenskõi. Ja tema järgi joondub ka mood. Foto: Ukraine Presidency/ukraine Presi

Enne sõja puhkemist Volodõmõr Zelenskõi kangelasekarakter välja ei tulnud, kuna selleks puudus vajadus. Sõjaks ei saa treenida. Kas sul on piisavalt julgust, vaimujõudu ja õiglustunnet, et rahvas ja maailm sinu järgi joonduks, see selgub alles lahingus. Ja 170 cm pikk, varem koomikuna tuntuks saanud mees tõestas, et temas on rohkem sisu, kui maailm tükil ajal näinud on. Muidugi me tahame tema eeskujul kanda lihtsaid militaarseid jakke, cargo-pükse ja khakitoonis T-särke. Ka naised ja lapsed tahavad!

Khakitoonis t-särke kannavad kõik: naised, mehed ja lapsed. Foto: Shutterstock

Militaartita. Aina enam emasid-isasid leiab, et ka silmatera riietades on õige avaldada toetust kangelastele ja kannatajatele Ukrainas. Foto: Shutterstock

Zelenskõi on murdnud ka diplomaatilise riietumise protokolli. Varasema jäigavõitu formaalsuse asemel on mitmed riigipead hakanud eelistama funktsionaalsust. Nüüd on aeg tegutseda, mitte puldist targutada, ja välimuski peab väljendama sõnumit, et tegemist on tegijaga. Passiivust pannakse pahaks ja seostatakse argpükslikkuse, lausa reeturlikkusega. Ja need on muutunud maailmas ilmse julmuse kõrval kõige jälestatumad jooned.

Zelenskõi on murdnud ka diplomaatilise riietumise protokolli. Varasema jäigavõitu formaalsuse asemel on mitmed riigipead hakanud eelistama funktsionaalsust. Foto: Ukraine Presidency/ukraine Presi

Murrang moemaailmas

Nii mõnigi murrab pead, et kuidas küll kogu moekaubandus sai sõda ette teada. Tootevaliku loomise ja poodi jõudmise vahele jääb ometi umbes aasta aega. Vastus on üllatav: praegu toimuv ongi väga hea illustreeriv näide moetsükli muutusele. Vanad mustrid on ammu rööbastelt maas. Juba koroona ajas moesammu sassi ehk enam ei õnnestunud ette müüa ja massiliselt ette toota. Asju valmistati üha enam vajaduspõhiselt. Ning juba hulk aega enne sedagi täiendasid edukamatel tootjatel pikalt planeeritud kollektsioone väikesed lisasaadetised, mis tabasid kiiremaid moemuutusi.

Militaarne gamma on suve kaalukaim moesõnum. Foto: Shutterstock

Praegu toimivad vanad ja uued printsiibid veel paralleelselt, aga kuna üha suurem rõhk on kiirel, muutuvaid meeleolusid arvestaval ja nõudluspõhisel moel, mõjutab see tervikpilti. Lähemalt uurides näeme igasugu trendisähvatusi korraga areenil, kuid militaarstiil jääb peale just massiga lüües. Ja see suund aina kasvab. Sügis võib tulla nii kaitseroheline, et kaome kõik Eesti metsade vahele ära.

Militaarne mood on ääretult praktiline – kaitsevärv aitab looduses märkamatuks jääda ning määrdumist pole peaaegu üldse märgata. Foto: Shutterstock

Rõivad, mis pesu ei vaja

Kui heita pilk khakitoonile praktilise poole pealt, siis selgub terve hulk kasulikke tõdesid. Matkale või ekspeditsioonile minnes on see praktilisim valik – neid riideid pole vaid väljanägemise pärast pea kunagi vaja pesta, sest määrdumine ei paista ebamääraselt toonilt välja ka siis, kui üle kahe kuu kaevikus veeta.

Khakiroheline on selle suve «uus must»! Foto: Shutterstock

Põhjus, miks militaarmaailm just khakitooni armastab, on kamuflaaži efekt – seda tooni mees ja isegi mitmetuhandepealine meesterivi kaob metsa sisse ära. Sõltuvalt maastiku eripärast varieerub ka militaarse kaitsevärvi gamma, ulatudes murtud tolmustest rohelistest liivakarva ja kivihallide toonideni. Olgu täpsustuseks lisatud, et kõik need on praeguses moepildis tähtsal kohal. Kaalukas on ka rõhutatult praktiline stiil – funktsionaalsed suured taskud, tugevdused, pingutused, lausa robustse joonega kinnised. Sisutühi ilulemine näib olevat lausa vastuolus maailmas praegu valitsevate meeleoludega. Kust me teame, et lahingud meist ohutusse kaugusse jäävad?

Khakitoon tähendab tolmu värvi ja katab murtud, loodusse hajuvat spektrit rohekatest liivakarva ja kivihallide varjunditeni. Foto: Shutterstock

Cargo-püksid suurte küljetaskutega – kõigil moetundlikel noortel on need muide juba jalas! Foto: Shutterstock

Kanna, kus tahad

Kui enne selle aasta 24. veebruari kanti militaarmaailmast inspireeritud asju rangelt vabal ajal, matkal, metsas ja lahinguväljal, siis pommirahe all on purunenud needki piirid. Khakitoonis jakkides tullakse punasele vaibale ning cargo-pükstes pärast esietendust lavale kummardama, selles stiilis ilmuvad mõjuisikud moeseltskonda ja artistid lavale. Justkui uus rahvarõivas, milles Eestis on ametlikult lubatud mistahes üritusele tulla ja end protokollikohaselt riietatuks lugeda. Praegu ei vaata militaarstiilis riietunud inimesele keegi viltu, vaid saadab mõistva ja toetava pilgu.

Militaarsed mõjud Eesti moes, Althea by Thea Pilvet-Martinson FOTO: Foto: Erlend Štaub

Rohelised, pruunid ja liivakarva toonid. Hannes Rüütel FOTO: Foto: Erlend Štaub

Khakitoonides gamma, Alexanderling, Anu Ling FOTO: Foto: Erlend Štaub

Tiina Talumees ja Anne Rinne. Talumees moestuudio näitas militaarteemat ühes armastusega juba eelmises kollektsioonis. FOTO: Foto: Erlend Štaub