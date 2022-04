Kodune limonaad! Head nipid, kuidas valmistada vastupandamatut hittjooki!

Murimäe viinamarja istanduse rajaja Janika Ilves rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et maitsvat limonaadi on võimalik valmistada väga mitut moodi. «Paljud tootjad teevad seda nii, et võtavad kontsentraadi, lahjendavad seda vastavalt maitsele ning gaseerivad selle,» kirjeldas Ilves.

«Loomulikult on võimalik teha ka teistmoodi. Meie enda limps on tehtud hästi naturaalselt. Kasutame ebaküdoonia mahla ja kuslapuu mahla. Marjad on meil Eestis aga suhteliselt hapud, seega peame natuke ka suhkrut panema. Kõigele lisaks segame sisse spetsiaalset pärmi. See kääritab joogi sisse 0,0% alkoholi, kuid annab joogile mõnusa vurtsu sisse,» rääkis ta.

Murimäe veinikeldri perenaine lisas, et nende limonaad valmib otse pudelisse. «Eraldi nõusse seda panema ei pea. Meie oma majas ka pastöriseerime limonaade - et need hiljem edasi ei kääriks. Pärmiga limps saab valmis ligikaudu paari päevaga,» sõnas ta.

Analoogset limonaadi on kerge ka kodustes tingimustes valmistada. «Paljudest marjadest saab suurepäraseid limonaade - isegi tikrist! Samuti ka juurikatest ning puuviljadest. Rabarber on hea tuntud toode. Limonaadi jooki saad valmistada isegi kasemahlast ja vahtramahlast,» rääkis Ilves.

Kuidas aga valmistada limonaadi näiteks rabarberist? «Purusta rabarber ja pressi sellest mahl välja. Lase mahlal veidike seista, senikaua kui mehu osa on põhja vajunud. Lahjenda ja maitsesta oma eelistuse järgi ning lase vurts sisse - poodides müüakse lihtsalt käsitletavaid gaseerimise masinaid. Pane pudelile kork peale ja valmis ta ongi,» sõnas Ilves.

«Hiljem võiks jooki pastöriseerida. 73 kraadi juures, tee seda mõned minutid ja siis ta ka seisab ilusti! Meie anname oma limpsile aastase garantii, seda pole mõtet varuks teha nagu veini. Limpsi võib ju teha kasvõi iga kuu ja seda uutest marjadest,» sõnas Ilves.

Kes tunneb limonaadi tegemise vastu tõsisemat huvi, saab end sel teemal harima minna looduskaunisse paika, Murimäe veinikeldri pererahva juurde. «Meil on suvekohvik ja palju sündmuseid. Alati jagan nõu ja teen seda hea meelega. Mõistlik on kindlasti aeg ette broneerida. Sellel laupäeval ja pühapäeval on Maaturismi ja Avatud Veinitalude Päevad. Kõik on tasuta, külas on Maaülikooli professorid - saab nõu küsida nii viinamarjade teemal kui ka limonaadi valmistamise osas,» rääkis Janika Ilves raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».