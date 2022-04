Lojaalsus on omadus, mille tegelikku tähendust teavad vaid vähesed inimesed. Keegi, kes meid kuulab, paneb erilisena tundma, on mõistev ja truu, võib olla suurepärane partner. On väga oluline olla koos kellegagi, kes räägib alati tõtt ja on autentne.