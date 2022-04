Juuni algus 1928. aastal Tartus. Üks Luunja peremees tahab hakata koju sõitma, kuid avastab, et tema vankrisse on roninud purjus mees peatäit välja magama. Raputamise peale mõmiseb too vaid: «Mis te Lustist tahate?» Peremehel õnnestub joodik küll välja tõsta, kuid ei osanud ta arvatagi, kui verised on kutsumata vankrikaaslase käed.