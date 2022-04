PSÜHHOLOOGIDE NÕUANDED ⟩ Ultimaatum – kas hea või halb mõte suhtes?

«Sõna «ultimaatum» ei ole kõige parem, aga piiride seadmine suhetes on ülioluline – ja ma usun, et peaaegu kõik psühholoogid nõustuvad sellega,» ütles terapeut Kurt Smith, kes on spetsialiseerunud meeste ravile – paljud neist pikaajalistes suhetes – ja kuuleb oma kabinetis üsna sageli sõna «ultimaatum». «Seda kasutatakse sageli selleks, et motiveerida mehi abi otsima, näiteks: «Ma esitasin talle ultimaatumi, et mine nõustamisele või ma soovin lahutust»,» tõi ta näite.