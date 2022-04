OHTLIK INSTAGRAM ⟩ Milliseid ebaloomulikke kehakujusid noored täna juba normaalseks peavad?

Lisaks söömishäiretele, nagu anoreksia ja buliimia, mis mõjutavad peamiselt noori naisi, on paljude noormeeste kinnisideeks suured musklid, mille kasvatamiseks võtavad nad suures koguses toidulisandeid ja steroide – kuid neil on tõsised tagajärjed tervisele.

Noored naised muretsevad enamasti oma välimuse üle populaarsuse ja edu pärast seltskonnas. Noored kulturistid kulutavad aga palju aega selles kitsamas kogukonnas, mis on pühendunud lihase kasvatamisele. Hoolimata neist pealiskaudsetest erinevustest, on mõlemad toitumishäire tüübid suuresti seotud murega mahtuda soolistesse stereotüüpidesse. Sotsiaalmeedia vaid süvendab neid muresid.