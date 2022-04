Kui meil pole nimede panekule erilisi piiranguid (peale terve mõistuse), siis paljudes riikides on osad nimed metlikult keelatud. Ja põhjused on väga erinevad.

On riike, mis püüavad niimoodi oma rahvuspärandit säilitada. Näiteks Portugalis ei saa kasutada nime Katariina ingliskeelset versiooni. See tähendab, et iga Catherine muutub automaatselt Caterinaks. Ka ei saa seal lastele panna nimesid Viking, Rihanna, Sayonara.