SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal paneb küsima, on see unes või ilmsi?

Soovitused nädalaks

1. Usalda, et kõik muutused, mis su teele tulevad, on sinu kõrgemaks hüvanguks ja juhatavad sind paremasse kohta.

Karikad on juhtumisi tunneteilma peegeldav mast ning paaž märgib siin inimest, kes võibki sõna otseses mõttes tulla, astuda su ette, käes karikatäis enda südamevett. Kuid see pole mitte ainult romantiliste võimaluste kaart, vaid näitab ka muid häid uudiseid, võimalikke inspiratsioonipuhanguid, toredaid vestlusi, kutseid ägedatele koosviibimistele... Ole sel perioodil avatud kõigele positiivsele ja näed, kui palju positiivset su ümber tegelikult on! Ja võta neid pakkumisi julgelt ka vastu, eriti kui sisetunne ütleb, et siin võib peidus olla midagi väga, väga head!