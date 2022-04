Kas Putin kosis Alina Kabajeva?

On vaid teada, et nende abielu ajal oli Putinil armukesi ja väidetavalt rohkem, kui üks. Nende hulgas iluvõimlemise olümpiavõitja ja rahvasuus Venemaa painduvaima naise tiitlit kandev Alina Kabaeva. Meedia andmetel on kaunitaril Putiniga kolm last ning naine varjas ennast Ukraina sõja kestel seni välismaal.