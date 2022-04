Mäletan selgelt seda viha ja solvumist. Läksin sõpradega peole ja ema toppis käekotti karbi kondoome. Õigustas end selgitusega: «Aga noored on ju kõik sellised, see on normaalne, et veri keeb ja oled peast segi.» Kunagi tundus see iseenesestmõistetav, et noori tuleb püüda tagasi hoida. Kas nüüd on aeg, mil neid tuleb tagant torkida? Märgid näitavad, et seksivastane reaktsioon tõstab noorte seas üha enam pead.