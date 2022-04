AINULT JULGETELE ⟩ Kõige kirevam galerii: geišad kaltsukoti kallal

Anne Metsis (moeekspert): Perit Muuga uue kollektsiooni nimi «Pöörane Dimensioon» hoiatab just selle eest, mis catwalkil toimuma hakkab: kõrvuti kõnnivad kirjudest kangajääkidest kokku pandud kleidid (taaskasutus!) ja kontrastsete tepingutega asjalikud kostüümid, retromustriga trikootopid ja siidist kimonod.

Lähemal vaatlusel on kirjul kleidil eriskummaline tõmblukuga kaelus ja mustal kostüümil ootamatud kirjust kangast hõlmad. Jõuad just harjuda erkpunase kanga ja käreda geomeetriamustriga, kui on kord maherohelise kleidi, kuldkalakestega õlaboolero ja roosast atlaset Aasia kostüümi käes... Aga see on ju Perit! Ideid purskab mitme kollektsiooni jagu, aga ta otsustab kõik siiski ühele lavale mahutada.

Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» / laval Laura Prits Foto: Erlend Štaub/TFW

Ses kõiges on pretensioonitut girl next door tunnet, mis lubab kunstiteoseid endagi selga kujutada. Lisaks on nii hunte kui hobuseid showdesse toonud moekunstnikul kadestamisväärne oskus luua enda ümber fluidum erilistest modellidest. Peab ikka olema võime diiva imagoga Laura Põldvere kirjut kodukleiti kandma panna! Tegelikult on sel maksipikkuses «kodukleidil» ülalt alla traktorlukk, sulguritega tunnelvöö ja turvavöö pannaldega funktsionaalsed reguleerimistripid. Rääkimata teistel mudelitel origamikaunistustest, erilistest vaid õlgu katvaist pluusikestest ja originaalsete lahendustega kostüümijakkidest, mida peab lähedalt vaatama ja selga proovima. Selleks avaneb peagi võimalus salongiõhtul. Mina plaanin kindlasti neid metsikuid moepöörasusi lähemalt tudeerida.

Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» Seksikas, metsik ja igas detailis ootamatu. Foto: Erlend Štaub/TFW

Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» Geišad kaltsukoti kallal. Foto: Erlend Štaub/TFW

Marii Parts (modell):

Perit Muuga näol on tegu äärmiselt unikaalset stiili viljeleva loomeinimesega, kes suudab harmoniseerida asju, mis võivad esmapilgul võõrana näida. Kindlasti iseloomustab Peritit märksõna - julgus. Julgus panna kokku sobima Aasia ja Ida-Euroopa mustrid ja kangad on midagi erilist, mida igal pool näha ei saa.

Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» / laval Marii Parts Foto: Erlend Štaub/TFW

Jaapani stiilis rõivad panevad Sind tundma särava geišana ja lisaks sellele on nad äärmiselt mugavad ja ilusad. Periti looming sobib kandmiseks nii kontorisse, restorani ja miks mitte nautida ilu ka kodumugavustes hõljudes.

Lavatagune sumin on samuti omaette põnev kogemine - õrn ärevus, mis lavale astudes elevuseks transformeerub on nii nauditav! Eriti, kui on võimalus kanda midagi nii isikupärast nagu Periti looming. Minu jaoks oli modellina kaasa löömine väga eriline elamus.

Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» / laval Marii Parts Foto: Erlend Štaub/TFW

Perit Muuga etendusele lisasid vürtsi võimsa karakteriga kuulsad kaunitarid moelaval. Modellina astusid üles näiteks supervormis ja sädelev muusik-akrobaat-postitantsija Laura Põldvere.

Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» / laval Laura Põldvere Foto: Erlend Štaub/TFW

Laura energiast laetud ilmumine avas etenduse.

Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» / laval Laura Põldvere Foto: Erlend Štaub/TFW

Teine kõndiv energiakärgatus lavalaudadel oli rokkar Laura «Mikker» Prits. Milleks moelaval end vaid kõndmisega ahistada kui seal saab suurepäraselt ka tantsu lüüa!



Perit Muuga kollektsioon «Pöörane Dimensioon» / laval Laura Prits Foto: Erlend Štaub/TFW