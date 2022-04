Püsisuhtes on oluline pöörata tähelepanu teise inimese käitumisele ja harjumustele, mis võivad paljastada, kas suhtel on potentsiaali õnnestuda ja kesta.

Suhteekspert ja psühholoog Madeleine Mason Roantree sõnul viitavad teatud tegevused sellele, kas partner austab teie suhet või mitte. Nendest märkidest paljastub kohe, kas tal on ühise tuleviku ehitamise vastu huvi või ootab ta oma ellu midagi paremat.

Siin on ekspertide toodud hoiatusmärgid, millel tuleks silma peal hoida, sest need näitavad, et suhtel pole roosilist tulevikku.