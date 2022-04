Kui tegelikkus kohale jõuab, pole ka lahkumine nii lihtne, kui inimesed eeldavad. Kuidas märgata, et suhe on muutumas mürgiseks ja mida ette võtta, räägib psühhoterapeut Cathy Press, kes on spetsialiseerunud väärkohtlemisega seotud küsimustele. Ta tõi välja mõned põhjused, miks vägivaldsest suhtest on raske lahkuda: