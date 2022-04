NAISTEJUTUD ⟩ Dalí Karat: Manifesteerimise saladused. «Kuidas kutsuda kontole 10 000 eurot?»

«Kolmas samm – me laseme tellimusest lahti,» selgitab Dalí . «Me usume, et kelner sai meie tellimuse kätte, kokk oskab seda valmistada ja soovitu jõuab meie lauale täpselt õigel ajal – siis kui see on valmis. Elus on samamoodi.» Inimestel on väga raske usaldada, et nende soovid on kätte saadud. Sest vastust ju ei tule. Nad hakkavad oma unistust käiama, ei malda oodata, aina kahtlevad, korrutavad ja suruvad. «Me ei lähe ju kööki kokka õpetama,» toob Dalí paralleeli restoraniga. «Või siis kõige hullem variant – inimesed usuvad, et ainus viis saada seda sööki, mida sa tellisid, on see ise endale teha. Restoranis me ei tee neid asju, aga täpselt samad asjad kehtivad abstraktses maailmas. Kui sa oled oma soovi edastanud, siis on selle asja käest panemise aeg. Sest mis juhtub kui sa hakkad liiga tugevalt suruma või klammerdud oma unistusse?» Me aktiveerime kogemata füüsikaseaduse, mille kohaselt survele allub vastusurve.

Pingutamise lõks

Dalí toob näiteks raha. «Näiteks inimesed unistavad, et neil oleks 10 000 eurot pangakontol. Sa esitad selle soovi. Kuid sa ei pea hakkama mõtlema kuidas seda raha nüüd teenima hakata – see jäta universumile. Aga mida inimene saab teha, on unistada ja tunda, mis tunne see oleks, kui see raha oleks tal olemas. Selline hea, mõnus, külluslik tunne. See hea tunne ongi see, milles me peaksime võimalikult palju olema.» Selline on õnne asjatundja kinnitusel universumi loogika – enne pead sa tundma end hästi, siis saab ka unistus täituda. Inimesed käituvad sageli vastupidi – arvavad, et kõigepealt peab unistus täituma, alles siis saab tunda ennast hästi. Tasub meeles pidada väga tavalist ohukohta ja seda, et manifesteerides käivad asjad vastupidi. «Unistuse vibratsioon on üldjuhul palju kõrgem kui see sagedus kus sina praegu oled,» selgitab Dalí. «Ja see on ka põhjus, miks ei ole unistus kohe sinu reaalsuses. Meie reaalsuses saavad olla vaid need asjad, mis on enam-vähem samad selle sagedusega kus sina praegu viibid.» Heaks näiteks on nö. «vasaku jala päevad», mil inimene ärkab halva enesetundega ja terve päeva jooksul lähevad kõik asjad kehvasti.