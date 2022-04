VAATA OTSE ⟩ Mis saab siis, kui ema mured on suured ja lapse muresid ta enam lahendada jaksa?

Konverentsi fookuses on teemad, mis käsitlevad ema ja lapse suhet – seda nii argielus, kriisisituatsioonis kui täiskasvanueas. Emad on need, kes panevad suuresti kokku lapse minapildi ning määravad selle, kuidas laps täiskasvanueas oma elu näeb. Mis saab aga siis, kui ema mured on suured ja lapse muresid ta enam lahendada ei jaksa? Kes saaks tulla emale appi? Kuidas saab lastes kindlus- ja väärtustunnet tekitada kool? Või ühiskond laiemalt? Neile küsimustele püütaksegi üheskoos vastust leida.

«Suhe emaga on lapse kõige esimene inimsuhe ning see mõjutab teda kogu elu, ema annab lapse jaoks maailmale tähenduse,» ütles Karmen Maikalu. «Tuleb olla üsna tähelepanelik selles osas, kuidas me lapsele enda elus või maailmas toimuvat lahti seletame või lapse jaoks mõtestame. Kõige keerulisem võibki olla leida õigeid sõnu rasketel aegadel. Tänavuselt konverentsilt jääb kindlasti kõlama häid mõtteid, mida iga ema saab võtta oma arsenali, et suhe lastega oleks usalduslik ja hästi toimiv.»

Konverentsi kava

11.00-11.05 Konverentsipäeva moderaator Hannes Hermaküla avasõnad

11.05-11.25 Psühholoog ja dirigent Urve Uusberg «On õnn, et just meid saatus kokku on viin´d. Lapse ja ema suhe võib olla suure mõjuga inimese edasisel eluteel»

11.25-11.45 Hannes Hermaküla intervjuu poliitik Toomas Varekiga

11.45-12.05 Psühholoog ja pereterapeut Karmen Maikalu «Kuidas peres rasketel aegadel üksteist toetada?»

12.05-12.25 Tallinna Toomkooli direktriss Egle Viilma «Mida kool saab teha, et pakkuda lapsele pere tunnet?»

12.25-12.45 Kohvipaus

12.45-13.05 Endine sotsiaalkaitseminister Kaia Iva «Kuidas kasvavad lapsed, kui ema peab olema tööl?»

13.05-13.25 SA Väärtustades Elu projektijuht Cornelia Kangur «Kuidas me hoiame Eesti peret?»

13.25-13.45 Hannes Hermaküla intervjuu Siiri Oviiri ja tema tütre Liisa Oviiriga

13.45-14.45 Paneeldiskussioon «Millal ma tunnen endas ära oma ema?»

Osalevad kirjanik ja kunstnik Maarja Undusk, riigikogu liige ja näitleja Raivo E. Tamm, ajakirjanik Nils Niitra, ajakirjanik Anna-Maria Veidemann-Makko.

Modereerib Hannes Hermaküla.

Emadepäeva konverents «Ema ja laps» 25. aprillil Foto: SA Väärtustades Elu