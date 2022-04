Oleme tutvunud kääbusplaneetide hulgast juba Erise ja Haumeaga. Seekord liigume edasi järgmise ääretult põneva taevakeha juurde, mis avastati aastal 2005. See on suuruselt kolmas objekt Kuiperi vöös. Olgu veel öeldud, et astroloogid on juba tõdenud, et pärast Pluutot avastatud kääbusplaneedid (alates 2000ndatest) on sisuliselt 21. sajandi astroloogia ning need kirjeldavad vaimse arengu ja kasvamisega seotud teemasid, mis teevad meist 21. sajandi inimese.