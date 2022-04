PILT ⟩ Propaganda igale vanusele: vaata, milliseid komme Venemaa lastele müüakse

Tüdruk sööb pulgakommi. Pilt on illustreeriv.

Selleks, et inimesed propagandat pimesi usuksid, tuleb neid mõjutada juba lapseeast alates. Tundub, et Venemaal ollakse sellest vägagi teadlikud, sest juba on müügile jõudnud ka Z-tähe kujulised pulgakommid.