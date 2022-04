INIMESE DISAINI ÕPETUS ⟩ Sellised on väravad sinu sees, mis võimaldavad kogeda armastust

Ent Inimese Disainis on veel palju, palju muud huvitavat. Kui teed oma Inimese Disaini kaardi, siis sellel joonisel on näha erinevad energiakeskused, mis on kas defineeritud (värviga täidetud) või avatud (tühjad). Iga energiakeskuse äärtes on numbrid, mis tähistavad väravaid. Mööda neid väravaid liigub erineva kvaliteediga energia ning teatud väravad neist on seotud otseselt armastuse energiaga.