Need 3 sodiaagimärki ei lase endaga manipuleerida

Siin elus õpivad kõik ükskord, et maailmas on tohutult palju manipulatiivseid inimesi. Eriti need inimesed, kes soovivad näha teistes pigem head ning usuvad headuse kõikvägevasse jõusse, kogevad kõige valusamalt, et maises elus leidub ka üllatavalt palju kurjust. Need õppetunnid on vajalikud, et õppida vahet tegema.

Tundub arusaamatu, et mõned inimesed on valmis meie tunnete ja mõtetega manipuleerima, ilma vähimatki süütunnet tundmata. Ja manipulatsioon valgub üksisikutelt ka tervetesse kollektiividesse, ettevõtetesse ja programmidesse, millega me igapäevaselt seotud oleme. Näiteks Facebook. Kindlasti on paljud pannud tähele, et nad räägivad kellegagi mingil konkreetsel teemal ja juba hakkab Facebook just neid samu asju tema lehele soovitama. Mõnikord võib rääkimine toimuda suuliselt läbi telefoni või pelgalt telefoni juuresolul, kui algorütmid juba loevad sinu kohta informatsiooni välja - ja see on eesmärgil manipuleerida su soovide ja vajadustega, et ikka midagi pakkuda ja müüa.