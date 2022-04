PILDID ⟩ Vene naised avaldavad oma maniküüriga toetust Putini alustatud sõjale Ukrainas

Pilt on illustreeriv.

Sotsiaalmeedias võib märgata pilte vene naiste küüntest, millele on maalitud peale Vene-Ukraina sõja sümboliks kujunenud z-täht. Et tähendus oleks selgemast selgem, on sageli lisatud ka Venemaa lipuvärvid või Georgi lindil nähtavad värvid.