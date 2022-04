EESTI STILISTI NÕUANDED ⟩ Just need on selle hooaja kevad-suvised moetrendid

«Sel hooajal on moes erksad värvid, eriti roheline ja sinine, kuid ka roosad ning oranžid toonid,» rääkis stilist. «Kui eelnevatel aastatel oli kevade saabudes poodides märgata rohkelt mustreid, on sel aastal neid poelettidel vähem ning mängitakse rohkem kangastega: läikivad pärlmutter- ja kootud materjalist rõivad lisavad riidekappi omapära ja sobivad eriti neile, kes tahavad kanda midagi ägedat, kuid mustritest lugu ei pea,» selgitas stilist.

Trenditeadlikul naisel olgu kapis alt laienevad teksad

Kuigi noorem generatsioon on alt kitsenevad teksad maha kandnud, on stilisti sõnul ka nendel trenditeadliku naise kapis oma koht ja ümber teksaseid saab hästi kombineerida näiteks oversized pluuside või pintsakutega. «Trenditeadlik inimene siiski jälgib, et tal oleks üks paar alt laienevaid pükse algavaks hooajaks kapis olemas.»

Kristiine keskuse stilist Kristiine Vantsi annab nõu, mida soojemate ilmadega selga panna. Foto: Erakogu

Sellel hooajal märkab poodides ka asümmeetrilisi riideid, samuti on olulisel kohal lõhikuga kleidid ja seelikud. «Erilised lõiked on ka toppidel, samuti kohtab näiteks ühe varrukaga kleite, veste ja nabapluuse. Lõigetest domineerivad veel drapeeringud õlgadel ja puusadel ning ka eelnevalt mainitud alt laienevad püksid,» kirjeldas stilist trendikaid lõikeid. Ta lisas, et antud valikud on küll julged, kuid ta innustab igaüht proovima oma tavalisest stiilist erinevaid rõivaesemeid.

90ndatest inspireeritud riided ja aksessuaarid

90ndatest inspireeritud riided ja aksessuaarid on poelettidel domineerinud juba mõnda aega ning ka algav hooaeg pole erand. «Nii 90ndate teksajakid kui ka -seelikud on algaval hooajal kindlasti moes. Samuti romantilises stiilis 90ndate pintsaku ja seeliku komplektid, mida leidub nii erksates toonides kui tikanditega – need sobivad kontorisse, viisakamatele üritustele, kuid ka vabal ajal kandmiseks, kui 90ndate pintsakut kombineerida näiteks teksadega,» tõi stilist välja.

«Kui möödunud hooajal domineerisid pisikesed kotid, mis on üsnagi ebapraktilised, siis sel hooajal saab outfit'e täiendada suurte käekottidega, mis mahutavad endasse kõik, mida ühel naisel vaja on. Lisaks on moes väikesed õlakotid – just sellised, mis mahutavad kõige vajalikuma ning millel on väikesest ketist sang, mida on võimalik erinevate ehetega kombineerida,» selgitas Vantsi.

Moes on veel julged ja suurema raamiga 90ndatest inspireeritud päikeseprillid, mida on saadaval ka erksates värvitoonides.

Kanda tuleb seda, mis parasjagu kõnetab

Kui mõelda ühe kõige trendikama eseme peale, mis võiks igal trenditeadlikul naisel kapis olla, tõi Vantsi välja n-ö «alasti kleidi», mis kujutab endas poolenisti läbipaistvat kleiti, mida kombineerida näiteks t-särkide, pükstega või kanda teise kleidi peal. «See on kahtlemata selle kevad-suve hooaja kõige julgem ja seksikam trend, mida saab kanda mistahes riietega. See on julge, aga kindlasti sel aastal top 1 riideese, millega kevadele vastu minna,» rääkis stilist.