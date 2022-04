SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal näitab, milline on meie elus loomise ja lõhkumise tasakaal - kõik otsused loevad

Soovitused nädalaks

See viitab, et oleme tõmmatud justkui kaheks. Ühest küljest oleme valmis end looma uueks ning me juba olemegi linnupojad ilmale toonud. Neil on hea ja turvaline olla Keisrinna kleidisaba all. Need on sinu elule aidatud tibukesed, armasta ja hoia neid! Teisest küljest oleme aga väga teadlikud, mis on need osad meist, kus oleme libastunud või ihadele ja pahedele järele andnud. Kus me ei ole suutnud veel olla kõige parem versioon iseendast.