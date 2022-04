NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nüüd omab iga väike otsus ja valik suurt kaalu

Meil on ees nädal, kus toimub astroloogiliselt väga vähe - täpsed planetaarsed seisud leiavad aset vaid esmaspäeval ja pühapäeval ning nende vahele jääb viis päeva vaakumit. Mida see tähendab? Inimkonnal lastakse põhjalikult läbi kogeda viimase täiskuu energiaid ning samas on olemas ruum keskenduda rohkem oma isiklikele seisudele – kollektiivne mõju tõmbub korraks tagaplaanile. Järelikult iga inimese individuaalne vastutus on eriliselt suur. Iga väike valik loeb ja kõneleb sellest, millisel rajal me oma elus käime.

Kuna kohe-kohe on algamas uus varjutuste periood (30. aprillil), on praegu viimane aeg tõestada ja näidata, mida me oleme viimase poolaastaga õppinud. Olen sellest juba korduvalt kirjutanud ja tuletan veelkord meelde, et alates novembrist oleme viibinud ajas, mille väljakutseks on oma deemonite välja juurimine. Kas oleme midagi oma harjumustes ja düsfunktsionaalsetes mustrites muutnud? See võib olla nii lihtne asi nagu toitumine või nii keeruline asi nagu vägivaldne suhe. Ent ka kõik vahepealsed varjundid – kuidas me suhtleme, kas oleme ausad, kas jääme oma väärtustele truuks, kas austame elu ja teisi inimesi, kas hoiame enda tervist jne.