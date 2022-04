SÕDA JA ARMASTUS ⟩ Ukrainas on sõjamöllu keskel abiellunud juba ligi 22 000 paari

Ukrainas on abielu registreerimine lubatud igas perekonnaseisubüroos, kus sõjategevust ei toimu. Teatud tingimustel võivad abielu registreerida ka need, kes pole perekonnaseisubüroode töötajad. Näiteks võib registreerijaks olla nii politseinik kui ka sõjaväelane. Eelkõige on see oluline sõjaväes teenivate naiste ja meeste jaoks - neile anti võimalus abielluda ka video vahendusel.