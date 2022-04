Jäär

Head uudised. Sul on palju energiat, oled motiveeritud, liigud täiesti uutel suundadel. Suudad hästi kohaneda ja integreerida oma teadmisi teiste teadmistega ja luua mingisuguse uue toimimise viisi. Kiire ja selge infovahetus toob hämmastava tasakaalu ja harmoonia, mille tulemusena on tuju laes terve nädal ja kõik tundub, et on kontrolli all ega saakski parem olla. Sina oled raskel ajal valinud informatsiooni, mida tarbid väga hoolikalt. Sellega oled seljatanud hirmu ning saavutanud sisemise suveräänsuse. Ega siis midagi, palju õnne, jõudu ja jaksu sulle veelgi, et seda paati soovitud kursil hoiad.