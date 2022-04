VAIMNE ÕPETAJA VÕTAB SÕNA ⟩ Sadhguru: sõjad on vältimatud, kuna maailma majandus on ehitatud sõjatööstusele

Sadhguru rõhutab, et peaaegu kõik riigid maailmas on investeerinud tohututes kogustes raha sõjarelvastusse ja pommidesse, nutipommidesse. Ta küll ei tea, kuidas pomm saab olla nutikas – tema meelest on see kõige rumalam asi, mida luua. Kui norid kellegagi tüli kaika või mõõgaga, siis selles on vähemalt mingi toores loomalik nauding. Aga kui 1000 istuva inimese peale lihtsalt pillatakse pomm ja kõik korraga surevad, siis Sadhguru ei mõista, mida selles tarka on.