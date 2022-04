SUPERNIPP! ⟩ Säravad ja triibuvabad aknaklaasid saad ootamatult küpsetuspulbri abil

Eksperdi sõnul on peamiste saasteainete eemaldamisel vaja raputada majapidamispaberile väike kogus küpsetuspulbrit ja pühkida aknaklaas sellega üle, et sära tagastada. See toimib kerge abrasiivse ja tõhusalt mustust eemaldava vahendina ning selle koostises olevad nõrgad leelised ja happed lahustavad kergesti kõik orgaanilised ühendid. Muuhulgas nii mustuse ja rasva nii klaasist kui ka plastist aknaraamidest ja aknalauadest. Pärast seda on vaja küpsetuspulbri jäänused klaasilt loputada ainult sooja veega ja pühkida klaas kuivaks.