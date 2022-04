TÄISKUU HOROSKOOP ⟩ Suhted läbivad testi, kuid abivahendid on käeulatuses

Kuna täiskuu on Kaaludes, kutsub see meid oma isiklikku tahet teiste inimeste tahtega tasakaalustama. See on kokkulepete muutmise, täiendamise ja ka lõpetamise aeg. Nüüd tulevad esile olukorrad, mis näitavad meile, kuivõrd me oleme võimelised teistega arvestama, aga ka iseennast suhetes säilitama. Need küsimused kulmineeruvad ja näitavad, kuivõrd osavad me oma suhete ja koostööde loomisel oleme. Kuidas leida tasakaal iseenda ja suhte vajaduste vahel? Suhted hõlmavad kõiki suhteid, mitte ainult romantilisi partnereid.