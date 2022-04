Victoria Beckham on terve elu kõvasti tööd teinud – alates oma algusaegadest superstaarina maailma populaarseimaks tüdrukutebändiks tituleeritud Spice Girlsis, kuni omanimelise üleilmse moe- ja iluimpeeriumi rajamiseni. 17. aprillil 48-aastaseks saaval Victorial on neli last – 23-aastane Brooklyn, 19-aastane Romeo, 17-aastane Cruz ja kümneaastane Harper.

«Õppisin tohutult palju, kui olin väga noor ja väga-väga kuulus,» ütles Victoria intervjuus Harper’s Bazaarile . «Edu säilitada on tegelikult palju raskem kui seda saavutada – ja see ei ole nii glamuurne, kui inimesed arvavad.»

Spice Girlsi aega meenutab ta heldimusega. «Asja iva oli selles, et inimesed lepiksid iseendaga, oleksid enda üle uhked, annaksid endast parima ning tunneksid sellest rõõmu. Ja mõistaksid, et on okei olla natuke erinev – miks peaks kohanduma? Nüüd mulle meeldib mõelda, et levitan sama sõnumit ilu ja moe kaudu.»