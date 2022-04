3 sodiaagimärki, kelle elujõud ja energia hakkab nüüd kasvama

Kui elujõudu ja füüsilist energiat juhtiv planeet Marss muudab märki, jaotab see ka energia tähemärkide vahel uutmoodi ümber. Mõnel jääb vähemaks, mõnel tuleb juurde. Kes on need kolm õnnelikku, keda Marss nüüdsest eriti õnnistama hakkab?