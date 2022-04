PILDID ⟩ Lapseootel Rihanna: ma ei kavatsegi rasedariideid kanda

Intervjuus rääkis ta pikemalt nii oma rasedusaegsest stiilist kui ka sellest, kuidas ta oma esimest last koos poiss-sõbra A$AP Rockyga riietada kavatseb. «Kui sain rasedusest teada, mõtlesin endamisi, et mina ei kavatse mingil juhul käia rasedariietes,» ütles ta. «Vabandust, aga enda üleslöömine on liiga lõbus, et sellest loobuda, kuna mu keha muutub.»