VAATA JA IMESTA ⟩ Kas sina maksaks selle mantli eest 5000 eurot?

Pärnu maanteel, Lastemaailmast kiviviske kaugusel asuv kauplus kannab nime Maximalist. Aastaid asus sellel saidil juveelipood, kuid ilmselt nõudlus toodete järele langes ja naabruses asuva MaxMara butiigi omanik ostis ruumid ära. Ja - voila'! - meie ees on uhiuus butiik vapustavate rõivastega.

Brändidest on esindatud moetööstuses tuntud kõvad nimed Marni, Erdem, Proenza Schouler, Agnona, mõned MaxMara riided ning Roberta Eineri bränd, mille kleite kandsid Bella Hadid ja Dua Lipa.

Uue butiigi pärliks ​​on Itaalia firma Agnona suvemantlid, mida saab soetada ligi 5000 euro eest. Muidugi on see kõige peenem vill, taskute sisemus siidist, uskumatu kergus ja pehmus. Valikust on seda soodsat mantlit kahes toonis - valge ja taevasinine. Muide, kaubamärgi ametlikul veebisaidil maksab selline kahekordne kašmiirmantel sama palju.