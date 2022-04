Seekord tutvume kääbusplaneet Haumeaga, kas omab praegusel ajal suurt rolli. Haume avastasti 2004. aastal ning sellel planeedil on väga omapärane kuju – see on piklikult välja venitatud munakujuline ja ainus omataoline teiste planeetide seas. Piklik kuju tuleneb ilmselt eriti kiirest pöörlemisest, mille on põhjustanud miljardite aastate tagune kokkupõrge mõne muu objektiga. Haumeal on ka kaks kuud – Hi'aka ja Namaka.