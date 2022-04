5 sodiaagimärki, kelle hulgas on kõige rohkem miljardäre

Forbesi viimaste aastate miljardäride nimekirjade põhjal tehti uurimus, milles vaadati 250 suurima miljardäri sünnikuupäevasid. Sealt joonistus selgelt välja, mis on need sodiaagimärgid, mille all sünnib kõige rohkem tulevasi miljardäre.

Tulemus on mõnevõrra üllatav! Oleks ju arvanud, et kuskil esiotsas koos Jeff Bezosega on ambitsioonikad karjäärihaid Kaljukitsed, kuid Kaljukits on selles nimekirjas viimasel kohal - 250 miljardäri hulgas on vaid 8 Kaljukitse.